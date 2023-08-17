Bursa'da "15. Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" 17 Eylül Pazar günü yapılacak

Bisiklet kullanmanın günlük hayatta daha çok yer alması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tophane Rotary Kulübünce 2009'dan bu yana yapılan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa Temsilciliği, çeşitli bisiklet grupları üyeleri ve bireysel bisikletçilerin yer aldığı organizasyona bu yıl da yüzlerce bisikletseverin katılması bekleniyor.

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Tur 33,6 kilometre uzunluğunda

Etkinliğin mimarları olan Nuray ve Hakan Özdündar anısına 15-70 yaş aralığındaki bisikletçilerin katılımıyla düzenlenecek 33,6 kilometre uzunluğundaki tur, Osmangazi ilçesi UNESCO Dünya Mirası Tophane Tarihi Surlar Bölgesi Saltanat Kapısı'ndan başlayacak. Tura katılan bisikletçilere başlangıç kayıt noktasında özel yapım bisikletçi forması hediye edilecek.

Tur, bir bölümü bisikletçilere ayrılacak olan Atatürk Caddesi, Ulu Cami, Heykel Saat Kulesi, İnönü Caddesi, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Yolu, Kent Meydanı, Merinos, Sırameşeler, BUSKİ, Nilüfer Metro İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Esentepe Kavşağı, Mudanya Yolu, Korupark, Özdilek Geçit ve Mudanya Devlet Hastanesi güzergahlarının geçilmesinin ardından Mudanya Mütareke Meydanı'nda son bulacak.