Açık 35.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.08.2023 11:50

Bursa'da "15. Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" 17 Eylül Pazar günü yapılacak

Bursa'da bu sene 15'incisi organize edilen "Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu", Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Cumhuriyet için pedal" temasıyla 17 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bursa'da "15. Tophane'den Mudanya'ya Bisiklet Turu" 17 Eylül Pazar günü yapılacak
[Fotograf: AA]

Bisiklet kullanmanın günlük hayatta daha çok yer alması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Tophane Rotary Kulübünce 2009'dan bu yana yapılan ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa Temsilciliği, çeşitli bisiklet grupları üyeleri ve bireysel bisikletçilerin yer aldığı organizasyona bu yıl da yüzlerce bisikletseverin katılması bekleniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Tur 33,6 kilometre uzunluğunda

Etkinliğin mimarları olan Nuray ve Hakan Özdündar anısına 15-70 yaş aralığındaki bisikletçilerin katılımıyla düzenlenecek 33,6 kilometre uzunluğundaki tur, Osmangazi ilçesi UNESCO Dünya Mirası Tophane Tarihi Surlar Bölgesi Saltanat Kapısı'ndan başlayacak. Tura katılan bisikletçilere başlangıç kayıt noktasında özel yapım bisikletçi forması hediye edilecek.

Tur, bir bölümü bisikletçilere ayrılacak olan Atatürk Caddesi, Ulu Cami, Heykel Saat Kulesi, İnönü Caddesi, Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ankara Yolu, Kent Meydanı, Merinos, Sırameşeler, BUSKİ, Nilüfer Metro İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Esentepe Kavşağı, Mudanya Yolu, Korupark, Özdilek Geçit ve Mudanya Devlet Hastanesi güzergahlarının geçilmesinin ardından Mudanya Mütareke Meydanı'nda son bulacak.

ETİKETLER
Bursa
Sıradaki Haber
Bitlis'te 3 yılda 32 bin 250 genç ve çocuk yüzme öğrendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
İstanbul'da yapılan denetimlerde sürücülere 49 bin 595 lira ceza kesildi
12:53
'Grafen nokta' teknolojisi ile mermilerin izlenmesi kolaylaşacak
12:44
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görev değişiklikleri yapıldı
12:52
Büyükçekmece'de itfaiye su takviye vanası patladı
12:38
Baskı görerek istifa eden çalışan tazminata hak kazandı
12:20
Togg'un Ağustos teslimatı şimdiden geçen ayı geçti
Düzensiz göçle mücadelede ileri teknolojiden faydalanılıyor
Düzensiz göçle mücadelede ileri teknolojiden faydalanılıyor
FOTO FOKUS
Belen kahvesindeki acı olayın ardından yakılan 'Ormancı Türküsü'nün hikayesi
Belen kahvesindeki acı olayın ardından yakılan 'Ormancı Türküsü'nün hikayesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ