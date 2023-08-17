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Spor
AA 17.08.2023 10:43

Türkiye Bulgaristan ve Sırbistan'dan 350 basketbolcu sezona Edirne'de hazırlanıyor

Türkiye, Bulgaristan ve Sırbistan'dan 11 basketbol takımının sporcuları, Edirne'de düzenlenen hazırlık kampında bir araya geldi.

Türkiye Bulgaristan ve Sırbistan'dan 350 basketbolcu sezona Edirne'de hazırlanıyor
[Fotograf: AA]

DSİ Spor Kulübünün ev sahipliğinde Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen kampa Sırbistan'dan OKK Beograd, Bulgaristan'dan Yambol ve Burgas Dolphin, Türkiye'den Edirne DSİ, Çorlugücü, Çorlu Ata Gelişim, Çerkezköy Dinamik, Edirne FSM, Babaeskispor, Kırklareli Anadolu Lisesi ve Kırklareli Belediyespor'dan farklı yaş gruplarındaki 350 basketbolcu katılıyor.

Aralarında millilerin da yer aldığı basketbolcular, Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki çalışmalarla sezona hazırlanıyor.

Kampta yerli ve yabancı sporcular verimli bir süreç geçiriyor

DSİ Spor Kulübü Başantrenörü ve Altyapı Sorumlusu Alptuğ Akkaş, 15 Ağustos'ta başlayan kampta yerli ve yabancı sporcuların verimli bir süreç geçirdiğini söyledi.

Akkaş, kampa katılan takımların, antrenmanların yanı sıra hazırlık maçı da yaptığını belirtti.

"Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen takımlarda 16 ve 18 yaş altı milli takımında yer alan sporcular var. Onlar burada sezon öncesi hem kamplarını yapmış oluyorlar hem de yeni sezona hazırlanmış oluyorlar. Ülkemizde de basketbol sezonu eylül ve ekim ayı gibi açılıyor. Bizim takımlarımız da sezon öncesi hazırlıklarını Sırbistan ve Bulgaristan'dan gelen iyi takımlarla yapmış oluyor."

Sırbistan Süper Ligi'ndeki OKK Beograd takımının oyuncusu Kemal Efe Yılmaz da takımına yeni transfer olduğunu belirtti.

Bulgar ve Türk takımlarıyla yaptıkları hazırlık maçlarının verimli geçtiğini ifade etti.

"Bu bizim için güzel bir fırsat. İyi maçlar oluyor genellikle. Kendi ülkemde kamp yaptığım için mutluyum."

Kamp 18 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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