Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 05:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burak Yılmaz, Sevilla karşılaşmasında forma giyemeyecek
[Fotoğraf: AA]
Lille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, Devler Ligi'nde Sevilla ile bugün deplasmanda oynanacak karşılaşmada hastalığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille'nin Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, yarınki Sevilla maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Burak'ın ligin 12. haftasında 29 Ekim'de Paris Saint-Germain (PSG) ile deplasmanda oynanan karşılaşmada biraz hasta olduğunu söyledi.
Burak Yılmaz'ın 30 ve 31 Ekim'de hastalığının sürdüğünü ifade eden Gourvennec, milli futbolcunun hastalığı nedeniyle Lille'de kaldığını ve tedavisinin devam ettiğini kaydetti.
Etiketler: Paris Saint-Germain
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