Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Burak Uygur'dan da Avrupa şampiyonluğu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya kazandı.
BURAK UYGUR AVRUPA ŞAMPİYONU!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 28, 2022
Karateye Türkiye damgası!
Avrupa Karate Şampiyonası erkekler 67 kg kumitede sporcumuz Burak Uygur, Xenos Dionysios'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler ve teşekkürler Burak! pic.twitter.com/3JqBUohs8S
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