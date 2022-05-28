BURAK UYGUR AVRUPA ŞAMPİYONU!



Karateye Türkiye damgası!



Avrupa Karate Şampiyonası erkekler 67 kg kumitede sporcumuz Burak Uygur, Xenos Dionysios'u mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Tebrikler ve teşekkürler Burak! pic.twitter.com/3JqBUohs8S