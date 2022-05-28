Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu Avrupa şampiyonu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite finalinde 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalya kazandı.
SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU AVRUPA ŞAMPİYONU!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 28, 2022
Durdurulamıyoruz, madalyaları topluyoruz!
Avrupa Karate Şampiyonası kadınlar 50 kg kumitede sporcumuz Serap Özçelik Arapoğlu, Perfetto Erminia'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler ve teşekkürler Serap! pic.twitter.com/lz2Gl3uTSO
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