SERAP ÖZÇELİK ARAPOĞLU AVRUPA ŞAMPİYONU!



Durdurulamıyoruz, madalyaları topluyoruz!



Avrupa Karate Şampiyonası kadınlar 50 kg kumitede sporcumuz Serap Özçelik Arapoğlu, Perfetto Erminia'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Tebrikler ve teşekkürler Serap! pic.twitter.com/lz2Gl3uTSO