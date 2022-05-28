ALİ SOFUOĞLU AVRUPA ŞAMPİYONU!



Avrupa Karate Şampiyonası erkekler katada sporcumuz Ali Sofuoğlu, finalde Damian Hugo'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



Tebrikler ve teşekkürler Ali! pic.twitter.com/eNRkrIsQbp