Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Ali Sofuoğlu'ndan altın madalya
[Fotoğraf: AA]
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu, İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.
ALİ SOFUOĞLU AVRUPA ŞAMPİYONU!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 28, 2022
Avrupa Karate Şampiyonası erkekler katada sporcumuz Ali Sofuoğlu, finalde Damian Hugo'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
Tebrikler ve teşekkürler Ali! pic.twitter.com/eNRkrIsQbp
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