Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurulunda konuştu.

"Raporlarda yazanları okumayı öğrenemedik. Denetleme kurulu 4 milyar 900 milyon borç yazıyor ama kasadaki 600 milyon lirayı saymıyor. Borç 4 milyar 300 milyon lira."

Çebi, gelir ve gideri dengelemek istediğini söyledi.

"Amacım gelir ve giderleri dengelemek. Benim zamanımda gelir 1 milyar 822 milyon, gider 1 milyar 859 milyon lira. Pandemi gibi bir dönem yaşadık, pandemi yüzünden 500 milyon her yıl para kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Pandemi yüzünden 2 yılda 1 milyar yapar kaybettiğimiz para."

Ahmet Nur Çebi: Önder Karaveli, 'Başkanım nefes alamıyorum' dedi. Ne deseydik? pic.twitter.com/KCKyXp9fG5 — TRT Spor (@trtspor) May 28, 2022

Abdullah Avcı'nın tazminatı

Çebi, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili eleştirileri de cevapladı.

"Abdullah Avcı'ya 29 milyon lira para ödeyecekken, diğer hocalara 2 milyon TL fazla para ödemişim. O hocalarla 30 milyon euro kar ettim. Biz büyük camiayız. Adama 'senin derdin ne, nasıl yardımcı olabiliriz?' dedik. 'Bana yardımcı olamazsın, enerjim bitti' dedi. 'Seni yollayalım' dedim, 'hayır' dedi. Başkanlık budur, enerjisi kalmamış adamı Beşiktaş'ın başında mı tutacaktım? Kadro dışı bırakılan oyuncular bizim dönemimizde alınmadı. Bunların takıma yaramadığını 3 hoca söyledi. Bunların karşılığı 60 milyon euro. Bu sözleşmeler bizim zamanımızda yapılmadı."

Ahmet Nur Çebi: Borç 4.9 milyar değil, 4.3 milyar. Geldiğim gün amacımın en azından gelir ve gideri dengelemek olduğunu söyledim ve bunu başardık. pic.twitter.com/lOkfpjXdxC — TRT Spor (@trtspor) May 28, 2022

"Sergen hocayı ve Ismael hocayı getirdim. İkisi de başarılı oldu"

Çebi, teknik direktör Önder Karaveli ile ilgili de konuştu.

"Altyapıdan hoca getirdik adamı perişan ettiler. Önder Karaveli geldi, adamı yediler bitirdiler. Adam bize geldi, 'ölmek üzereyim, nefes alamıyorum' dedi. Şimdi gelen hoca da çok iyi. Araştırdık, çok da iyi bir hoca gördük. Seneye göreceksiniz bu kulüp nasıl başarılı olacak. Geldiğimden beri Sergen hocayı ve Ismael hocayı getirdim. Biri oldu, diğeri olacak. Tereddüt olursa seneye bana burada hesap soracaksınız. 4 kupa aldık bu sosyal medyacılar bize yakıştıramadılar. Bunların parasını tıkır tıkır ödeyen bir yönetim var."

"KPMG raporunu yapacağız dedik, yaptık şaşırdılar"

Başkan Çebi, KPMG raporu sonrası yasal sürecin devam ettiğini kaydetti.

"KPMG raporunu yapacağız dedik, yaptık şaşırdılar. 'Mahkemeye veremezsin' dediler. Ben başkanım, Cumhuriyet Başsavcısı değilim. Gerekli yerlere dosyaları ilettim. SPK gibi bir kurumun önünde dosya inceleniyor. Beşiktaş'la ilgili bu dosya, dernekler masasında inceleniyor. Bu dosyayı çekmeceye atmadım. '20 dava açtık' diyorum, 'ne yaptınız' diyor konuşmacı. Fikret Orman'ın zamanında burada bir arkadaşa yanlış bir şey yapıldı. Çocuktan özür diledim, ona açılmış davaları geri çektim göreve gelince. Beşiktaşlılık bu işte. Biz kimi koruyup korumayacağımızı biliriz."

"Taraftarla sorunum yok, onlar beni, ben onları seviyorum"

Çebi, taraftarla bir sorunu olmadığını da aktardı.

"Taraftarla sorunum yok, onlar beni, ben onları seviyorum. Enflasyona rağmen rahat maç izlesinler diye yapabildiğimiz kadar indirim yaptık. Fenerbahçe maçı öncesinde bir taraftarın çektiği video var, önce o taraftarı ayıplayın. Başkanı onun söylemlerine cevap vermeye çalışırken o kameraya çekmiş. Başka bir camia başkanını başına taç yaparken siz beni yerden yere vurmaya çalışıyorsunuz."

"Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin ben kıymetini bilmem"

Çebi, maliyetleri düşürmek için altyapıdan gelecek futbolculara yöneleceklerini aktardı.

"Geldiğimizden beri altyapıdan oynattığımız çocukların ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Hepsi çok iyi geliyor. İki yıldan beri ekip biçiyoruz, pırlanta gibi geliyor. Beşiktaş'ı sevmeyip kontrat imzalamayacak çocuk varsa anasının evine gitsin. Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyenin ben kıymetini bilmem."

"Fuat bey, kazanırsanız 100 milyon lira kasanız var"

Çebi, ayrıca yarın yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olan Fuat Çimen'in seçilmeleri halinde yanlarında olacağını belirtti.

"Güveniyorsanız Fuat beye oy verin. Seçilirlerse ben de yanlarında olacağım. Geldiğimizde binlerce icra dosyası vardı. Kasada 100 lira yoktu. Fuat bey, kazanırsanız 100 milyon lira kasanız var, güle güle kullanın."

"Yasanın yüzde 90'ı doğruysa, 10'u değil"

Çebi, Spor Yasası ile ilgili de konuştu.

"Spor yasası bizi terbiye etmek için yapıldı. Buna uyacağız. Ben cumhurbaşkanımızdan yapılandırma istemeye gittim pandemiden iki gün önce. 'Nereye kadar Ahmet' dedi. Cumhurbaşkanım bu sefer söz dedim. Yasanın yüzde 90'ı doğruysa, 10'u değil. Geçmişten gelen borçlardan, yeni gelenleri sorumlu tutarsanız altından kalkamayız. Devletin sahip çıkacağı en büyük kurumlar bu kulüpler. Yıldırım Demirören'in 100 milyon lira borcunu sildirdik. Bunu ama bağış kabul ama başka şekilde kabul edin. 7 senelik ikinci başkanlığım döneminde silinmeyen bir borcu Yıldırım Demirören ile oturup konuştuk ve sildik."

"Masayı yumruklamanın 10 katını yapacağım"

Çebi, hakemlerle ilgili suskun kaldığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

"Ben kendi yoğurt yiyiş tarzımla hakemlerle ilgili mücadelemi verdim. Eksik olabilir. Onların tabiriyle darbe yapıldı. Kamuoyunda kızgınlıkla da olsa hissiyatla bize zarar verebilecekleri hissine kapıldım. Ben hakemlerin tamamının gönderilmesini söyledim. Eğer seneye bu hakemlerden biri burada olursa sabahtan akşama dediğiniz gibi masayı yumruklamanın 10 katını yapacağım."

"Bırakmam Seni" kampanyası

Çebi, "Bırakmam Seni" kampanyası ile ilgili olarak konuştu.

"El açtıysam Beşiktaş taraftarına el açtım. Bir daha açıyorum. O kampanyanın çok büyük manevi desteği oldu. Bazı iş adamlarımız hiç ilgi göstermediler. Basketbolda bir başarı abidesi yazıldı. Stratejimiz doğru gidiyor. Yanımızda olmanızı istiyorum."

Ayrıca konuşması öncesinde yönetim kurulu üyelerini alkışlatan Çebi, yarınki seçimde karşısında rakip olarak yer alan Fuat Çimen'le bir araya gelerek başarı diledi.