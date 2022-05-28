ERAY ŞAMDAN AVRUPA ŞAMPİYONU!



Şampiyonluklar peş peşe geliyor!



Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler 60 kg kumitede sporcumuz Eray Şamdan, Angelo Crescendo'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



???????? Tebrikler ve teşekkürler Eray! pic.twitter.com/99rM3Rvc44