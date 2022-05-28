Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli karateci Eray Şamdan Avrupa şampiyonu
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya kazandı.
ERAY ŞAMDAN AVRUPA ŞAMPİYONU!— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 28, 2022
Şampiyonluklar peş peşe geliyor!
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler 60 kg kumitede sporcumuz Eray Şamdan, Angelo Crescendo'yu mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
???????? Tebrikler ve teşekkürler Eray! pic.twitter.com/99rM3Rvc44
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