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Spor
DHA 13.12.2023 19:29

Burak Haşhaş 17 yaşında A Milli Bilardo Takımı'na girdi

Gençler Dünya ve Avrupa bilardo şampiyonlukları bulunan Burak Haşhaş yeni bir başarıya imza atarak 17 yaşında A Milli Bilardo Takımı'na giren ilk oyuncu oldu.

Burak Haşhaş 17 yaşında A Milli Bilardo Takımı'na girdi
[Fotograf: DHA]

2024 yılı milli takımını belirlemek için Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası bu yıl 4 ayrı etap ile gerçekleşti. Burak Haşhaş, 1200 sporcu ile başlayan Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın 4'üncü ve final etabı sonrası genel klasman 4'üncüsü olarak milli takıma girmeye hak kazandı.

Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde oynanan final maçında çok tecrübeli bir isim olan Tayfun Taşdemir ile karşılaşan Burak Haşhaş uzun bir süre iyi götürdüğü maçı 40-20 kaybederek ikinci oldu.

Tayfun Taşdemir bu galibiyet ile 2023 yılını genel klasmanda zirvede tamamladı. Bilardo A Milli takımı 2024 yılında Tayfun Taşdemir, Tolgahan Kiraz, Turgay Orak ve Burak Haşhaş'tan oluşacak.

Gençler Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Burak Haşhaş, Türkiye 3 Bant Bilardo tarihinde erkeklerde milli takıma giren en genç oyuncu oldu. 17 yaşındaki Burak Haşhaş, 3 Aralık'ta Mısır'da gerçekleşen büyükler Dünya 3 Bant Kupası'nda çeyrek final oynayarak, Dünya kupaları tarihinde ilk 8'e kalan en genç sporcu olmuştu. 

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