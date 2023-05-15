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Spor
İHA 15.05.2023 09:34

Bowling Milli Takımı başarılarıyla göz dolduruyor

Akdeniz Bowling Şampiyonasında yarışan milliler, takım halinde gümüş madalya kazanırken, milli sporcu Ebru Acar Özoğluuntur ise Masterler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bowling Milli Takımı başarılarıyla göz dolduruyor
[Fotograf: İHA]

Şampiyonada büyük başarı göstererek Avrupa'nın önde gelen ülkeleri arasına adını yazdıran Milli Takım, 15 ülkeden 60 sporcunun yer aldığı tüm müsabakalarda farkını ortaya koydu.

Master Kadınlar'da gümüş madalya

Master Kadınlar kategorisinde kazandığı gümüş madalyayla öne çıkan Ebru Özoğluuntur'un yanı sıra Gökçe Çınar, Tuna Boncü ve Habib Doğan'dan oluşan Milli Takım, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Yıldırım yönetiminde uluslararası başarılarını sürdürdü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım, şampiyonayı yorumladı.

"Türkiye'nin son yıllarda ortaya koyduğu spor vizyonu, tüm disiplinlerde başarının hedeflendiği yeni bir yapılanmayı ve ekin sürecini beraberinde getirdi.

Bugün, bu ekinlerin yeşerdiği ve meyvelerini verdiği çok yönlü bir hasat döneminin haklı gururunu birlikte yaşıyoruz.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonumuz, sporun farklı yönlerini ülkemizdeki gençlere sevdiren ve 7'den 79'e herkesi teşvik eden yönetim anlayışıyla başarının güçlü altyapısını kurmuştur.

Bu anlamda, Federasyon Başkanım ve Rektörüm Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e şahsım ve sporcularımız adına teşekkür borç bilirim.

Büyük bir hazırlık sürecinin ardından tarihi başarılara imza atarak ülkemize gurur yaşatan sporcularımızı da can-ı gönülden kutlarım." 

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