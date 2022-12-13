Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bournemouth'un yeni sahibi belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'un yeni sahibi, ABD'li iş insanı Bill Foley oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rusya doğumlu İngiliz iş insanı Maxim Demin elindeki hisselerin tamamını, Foley'nin sahibi olduğu Amerikan futbolu kolej ligi takımı Black Knight'a sattı ve Premier Lig bu işlemi onayladı.
Amerikan Buz Hokeyi Ligi (NHL) takımlarından Vegas Golden Knights'ın da sahibi Foley, Bournemouth'da başkanlık görevini de üstlenecek.
İngiltere'nin 1899 yılında kurulan köklü kulüplerinden Bournemouth, ligde 15 maç sonunda topladığı 16 puanla 14. sırada yer alıyor.
Etiketler: Premier Lig
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