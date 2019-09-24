Eleme turunu geçerek Avrupa Ligi'ne kalmayı hedefleyen başkent ekibi BOTAŞ ile Polonya temsilcisi Arka arasındaki mücadele, Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19.00'da Polonya'daki Gdynia Arena'da yapılacak.

Organizasyonun eleme turunda yarın, BOTAŞ-Arka maçının yanı sıra Olympiakos-BLMA ve DVTK-Reyer arasında eleme turu müsabakaları oynanacak.

Kaynak: AA