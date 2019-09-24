Spor
BOTAŞ'ın ilk Avrupa sınavı24 Eylül 2019 Salı 10:34 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 10:43
BOTAŞ, basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında yarın, Polonya'nın Arka Gdynia takımını ağırlayacak.
Eleme turunu geçerek Avrupa Ligi'ne kalmayı hedefleyen başkent ekibi BOTAŞ ile Polonya temsilcisi Arka arasındaki mücadele, Ankara Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise 2 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19.00'da Polonya'daki Gdynia Arena'da yapılacak.
Organizasyonun eleme turunda yarın, BOTAŞ-Arka maçının yanı sıra Olympiakos-BLMA ve DVTK-Reyer arasında eleme turu müsabakaları oynanacak.
Kaynak: AA
Etiketler: Botaş basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi