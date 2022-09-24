Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın Boğaz Yarışı ikinci gününde benzersiz görüntüler eşliğinde gerçekleşti.

[Fotoğraf: AA]

'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın ikinci gününde 10 ülkeden toplam 900 sporcu, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle İstanbul Boğazı'nda mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Dolmabahçe'den start alan, Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıran yelkenliler, Çırağan Sarayı önünde yarışı tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

BTC2'de lider Zacapa A-35

Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Bopshorus Cup'ın ikinci gününde BTC2 sıralamasında liderlikte Zacapa-A35 yer aldı.

İkinci sırada Goldphonu Jerapi-J80, üçüncü ise MG Rechare Yourself-Electron First 34.7 yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

Caddebostan’da şampiyon belli olacak

Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı’nın ardından 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.

[Fotoğraf: AA]

Bosphorus Cup'ta dereceye giren takımlara Miles&Smiles'tan toplam 1 milyon Mil hediye edilecek.

[Fotoğraf: AA]

Boğaz Etabı'nda olduğu gibi Caddebostan Etabı da www.youtube.com/user/BosphorusCup adresinden canlı olarak takip edilebilecek.