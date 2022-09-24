Bosphorus Cup’ta boğaz yarışı nefes kesti
Yelkende bu yıl 21. kez düzenlenecek Bosphorus Cup, İstanbul'da başladı.
Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup'ın Boğaz Yarışı ikinci gününde benzersiz görüntüler eşliğinde gerçekleşti.
'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın ikinci gününde 10 ülkeden toplam 900 sporcu, hiçbir motor gücü olmadan sadece rüzgar enerjisiyle İstanbul Boğazı'nda mücadele etti.
Dolmabahçe'den start alan, Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıran yelkenliler, Çırağan Sarayı önünde yarışı tamamladı.
BTC2'de lider Zacapa A-35
Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Bopshorus Cup'ın ikinci gününde BTC2 sıralamasında liderlikte Zacapa-A35 yer aldı.
İkinci sırada Goldphonu Jerapi-J80, üçüncü ise MG Rechare Yourself-Electron First 34.7 yer alıyor.
Caddebostan’da şampiyon belli olacak
Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı’nın ardından 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.
Bosphorus Cup'ta dereceye giren takımlara Miles&Smiles'tan toplam 1 milyon Mil hediye edilecek.
Boğaz Etabı'nda olduğu gibi Caddebostan Etabı da www.youtube.com/user/BosphorusCup adresinden canlı olarak takip edilebilecek.
- 18:54
- 17:56
- 17:26
- 17:18
- 17:01