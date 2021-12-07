Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 17:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borussia Dortmundlu Bellingham'a hakemle ilgili sözleri nedeniyle para cezası
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Jude Bellingham, hakeme yönelik eleştirisi nedeniyle para cezası aldı.
Almanya Futbol Federdasyonu, Bundesliga'da geçen hafta sonu oynanan ve Bayern Münih'in Borussia Dortmund'u 3-2 yendiği maçtan sonra hakemle ilgili açıklamalar yapan İngiliz futbolcu Bellingham'a 40 bin euro para cezası verdi.
Bellingham, 77. dakikada Robert Lewandowski'nin kullandığı ve Bayern Münih'i 3-2 öne geçiren penaltı kararıyla ilgili, açıklama yapmıştı.
"Pozisyon, penaltı değildi. Hummels topa bile bakmıyor. Maçta böyle birçok karar var. Almanya'nın en önemli maçına daha önce şikeye karışmış bir hakem atarsanız ne beklersiniz?"
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