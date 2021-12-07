TFF Başkanı, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasıyla, Burak Elmas'ın geçen günlerde yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Özdemir, Elmas'ın, şahsı, TFF Yönetim Kurulu'ndaki çalışma arkadaşları ve Federasyonla ilgili bazı haksız söylemlerde bulunduğunu ve iddialarının kabul edilmesinin imkansız olduğunu vurguladı

"Türkiye Futbol Federasyonu, 98 yıllık köklü bir tarihe sahip milli bir kurumdur. TFF Yönetim Kurulunun üyeleri; değerli, saygın ve önemli insanlardır. Federasyonumuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım seçildiğimiz günden itibaren; beraberlik, uyum ve dayanışma içerisinde çalışmaktayız. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim kamuoyuna açıklamalıdır.

Ayrıca; Federasyon'umuz, yoğun bir şekilde Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte Türk Futbol Hakemlik Sistemi, Yayın İhalesi, TBMM nezdinde devam eden Yeni Spor Kulüpleri Yasası, Korsan Yayınların Engellenmesi gibi birçok ortak çalışmayı dayanışma içerisinde yürütmektedir. Türk futbolunun bu tür ivedilikle çözüm bekleyen konuları varken, hiç kimsenin polemik üretme, manipülasyon yapma hakkı yoktur. Sayın başkanlarımızdan, yöneticilerimizden beklentim bu sorumlulukla ve sağduyuyla hareket etmeleridir.

Bu vesileyle; Avrupa kupalarında mücadele edecek bütün takımlarımıza başarılar diler, ülke puanına katkıda bulunmalarını temenni ederim."