Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 15:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Galatasaray Lazio maçına odaklandı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçının kadrosunu oluşturmaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adam, Marsilya'yı 4-2 yenen 11'de fazla değişiklik yapmayı düşünmüyor.
Galatasaray, Lazio maçına odaklandı. Teknik direktör Fatih Terim, grup liderliği için kritik mücadelenin 11'ini belirlemeye çalışıyor.
Tecrübeli teknik adam, Cicaldau dışında 4-2 kazandıkları Marsilya maçı kadrosu ile sahaya çıkmayı planlıyor.
Sarı kırmızılılarda kalede Fernando Muslera olacak. Savunmanın sağında Yedlin, solunda Van Aanholt forma giyecek. Defansın ortasında ise Nelsson ve Marcao görev alacak.
Teknik heyet, Lazio mücadelesinde de üçlü orta sahadan vazgeçmeyecek. Fatih Terim, Cicaldau’nun yokluğunda Taylan ve Berkan'ın yanında Morutan’ı değerlendirecek.
Hücum hattının sağında Feghouli, solunda Kerem Aktürkoğlu şans bulacak. Fatih Terim, ileri uçta ise Altay maçında gol atan Diagne’yi oynatacak.
Etiketler: Avrupa Kupaları Fatih Terim Galatasaray UEFA Avrupa Ligi
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