Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 16:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Spor Toto Süper Lig'in 7 haftalık programı açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 17. haftadan 23. haftaya kadar olan maç programını açıkladı.
TFF, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasından 24. haftasına kadar olan müsabakaların tarihlerini ve başlama saatlerini duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk kritik maçta, ligin 23. haftasında Galatasaray-Trabzonspor 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.
Öte yandan 24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.
Etiketler: Süper Lig
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