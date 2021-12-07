TFF, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasından 24. haftasına kadar olan müsabakaların tarihlerini ve başlama saatlerini duyurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Sezonun ikinci yarısında oynanacak ilk kritik maçta, ligin 23. haftasında Galatasaray-Trabzonspor 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.

Öte yandan 24 Ocak-1 Şubat 2022 tarihleri arasında FIFA milli maç takvimi nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e ara verilecek.