Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki başarılı stoper Atilla Szalai'nin Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberleri sosyal medy hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.

"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir."