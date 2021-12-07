Fenerbahçe'den Attila Szalai açıklaması
Fenerbahçe, Macar stoper Attila Szalai'nin Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüp, 23 yaşındaki başarılı stoper Atilla Szalai'nin Premier Lig ekibi Chelsea'ye transfer olacağı yönündeki haberleri sosyal medy hesabından yaptığı açıklama ile yalanladı.
"Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai’nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir."
Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 7, 2021
Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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