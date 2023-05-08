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Spor
DHA 08.05.2023 13:15

Bodrum Spor 2 yılda basketbol Süper Lig'de

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) evinde Depomaxx Haremspor'u da 101-84 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen lider Çağdaş Bodrum Spor, kurulduktan sonra 2 yıl içinde Süper Lig'e çıktı.

Bodrum Spor 2 yılda basketbol Süper Lig'de
[Fotograf: DHA]

Geçen sezon ilk yılında Türkiye Basketbol 2. Ligi'ni zirvede tamamlayan Bodrum ekibi, Chris Warren, Hakan Yapar, Erkan Veyseloğlu gibi TBL'nin önemli isimlerini dahil ettiği kadrosuyla sezon boyunca hata yapmayıp Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi hedefine ulaştı.

Ligde bu sezon oynadığı 28 maçın 25'ini kazanırken; evinde 14'te 14 yapan Bodrum ekibi, ilçeyi potada Süper Lig'de temsil edecek tarihin ilk, Muğla'nın da daha önce tek sezonluğuna lige çıkan Fethiye Belediyespor'dan sonra ikinci temsilcisi oldu.

Türk basketbolunun en önemli eski yıldızlarından Ender Arslan da Çağdaş Bodrum'daki ilk başantrenörlük deneyiminde takımını şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkarma sevincini yaşadı.

Bodrum ekibinin başında çıktığı 11 maçı da kazanan Arslan, sevinçten duygularını ifade etmekte zorlandığını belirtti.

"Oyuncularımın hepsini teker teker tebrik ediyorum. İlk geldiğim günden bu yana gerçekten çok büyük mücadele verdiler çok büyük profesyonellik gösterip, özveri de bulundular. Bir şeyleri değiştirmek istiyorduk. Hemen reaksiyon verdiler. Ben takıma geldiğimde her hafta şampiyonluğa adım adım yaklaştığımızı söylüyordum. Şampiyonluğumuz Çağdaş Bodrum Spor ailesine, Bodrum’a hayırlı olsun."

Ege'nin Süper Lig'deki 5. temsilcisi olacak Çağdaş Bodrum, kupasına son hafta evinde Finalspor maçında kavuşacak.

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