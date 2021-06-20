İsviçre 6. dakikada Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. 26. dakikada Shaqiri farkı ikiye çıkartan isim oldu.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlan karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor.

Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemiyor. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bine yakın taraftar tribünden izliyor.

A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler de saat 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşıyor.

Tek şans galibiyet

A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.

Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.

Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor.

Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikad Ay Yıldızlıların atağında ceza yayı solunda topla buluşan Kaan kaleyi düşündü, köşeye giden topu son anda Sommer çelmeyi başardı.

GOL - İSVİÇRE ÖNE GEÇTİ 6. dakikada İsviçre atağında ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Seferovic'in şutunda top ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ kanattan gelişen atağımızda Cengiz'in ortasıyla ters kanatta ceza alanında Mert topla buluştu, bekletmeden vuruşunda köşeye giden topu Sommer son anda çelmeyi başardı.

AZ FARKLA DIŞARDA 23. dakikada millilerimizin atağında ceza yayı önünde topla buluşan Ozan kaleyi düşündü top az farkla üstten auta gitti.

GOL - FARK 2'YE ÇIKTI 26. dakikada İsviçre atağında ceza yayı üstünde topla buluşan Shaqiri'nin vuruşunda top ağlarımıza gitti. 2-0

29. dakikada hızlı gelişen İsviçre atağında Shaqiri kendi taşıdığı topla ceza alanına girer girmez vurdu Uğurcan müdahale ederek topu kornere gönderdi.

33. dakikada Hakan'la sağ kanattan kullandığımız kornerde Merih yükseldi ancak vuruşu iyi değil top diğer kanada açıldı. Atağın devamında ceza yayında topla buluşan Mert kaleyi düşündü köşeye giden topu Sommer kornere çeldi.

Stat: Bakü Olimpiyat.

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.

İsviçre: Yann Sommer, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Granit Xhaka, Steven Zuber, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Haris Seferovic.

Goller: Dk. 6 Haris Seferovic, Dk. 26 Xherdan Shaqiri (İsviçre)