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Bisiklette 6 Temmuz'a kadar olan yarışlar ertelendi
[Fotoğraf: İHA]
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Temmuz'a kadar faaliyet takviminde yer alan tüm yarışların, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak." denildi.
Etiketler: türkiye bisiklet federasyonu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 13:30
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