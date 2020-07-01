Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla kayakseverlerin vazgeçilmezi haline gelen Erciyes, yaz aylarında da farklı branşlardaki bisiklet tutkunlarını ağırlıyor.

Türkiye'de bisiklet sporunun en iddialı merkezlerinden biri haline gelen Erciyes, uluslararası organizasyonların da tercih edilen merkezi oldu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, bisiklet alt yapısı çalışmalarının Erciyes'ten dört mevsim istifade etmek için yapılan yatırımların başında geldiğini söyledi.

Erciyes AŞ'nin kurulduğu ilk günden itibaren bisiklet sporlarına önem verdiklerini belirten Cıngı, "İlk günden itibaren bisiklet rotalarımızı oluşturduk. Dağ bisikleti üzerine Erciyes'te misafirlerimize önemli bir imkan oluşturduk. Özellikle Alpler'de çok yaygın olan iniş parkuru olarak bilinen downhill parkurlarını oluşturduk." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Cıngı, Erciyes'in bisiklet sporunda tercih edilen bir merkez olmasında teknolojik tesislerin önemli yer tuttuğunu vurguladı.

"Tekir kapıdaki gondolları kullanarak bisikletler kolaylıkla yukarıya taşınıyor ve özel olarak hazırlanmış parkurlarda adrenalini yüksek bir ortamda hızlı bir şekilde aşağı doğru iniliyor. Türkiye'de sürekli kullanılan tek downhill parkurunu oluşturduk. Bu parkurda çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenledik. Türkiye'nin ilk downhill Avrupa kupasını bile burada gerçekleştirdik. Dolayısıyla bisiklet alt yapısı her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu anda Türkiye'de bisiklet anlamında önemli bir yer edinmiş durumdayız. Zaten ilk günden itibaren vizyonumuz 'Erciyes bisikletin de Türkiye'deki tek adresi olacak' yönündeydi. Bu hedefimize de günbegün yaklaşıyoruz."

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin de (UCI) Erciyes'i önemli bir merkez olarak tanıdığının altını çizen Cıngı, birliğin bu yıl dünyada en fazla yarış yapılacak yer olarak Erciyes'i gösterdiğine işaret etti.

Cıngı, bu sezonun Erciyes'in bisiklet yarışı anlamında en yoğun dönemini geçireceğini aktardı.

"Temmuz ve ağustos ayları içerisinde downhill dahil 20 dağ bisikleti yarışı gerçekleştireceğiz. 16 da yol bisikleti yarışları yapılacak. Listeye baktığınız zaman Erciyes artık dünyada kendisine önemli bir yer edinmiş, kendisini ispatlamış bir durumda. Buraya gelen takımlarımız Erciyes'te yüksek irtifa kamplarını da yaptıkları için bisiklet sporu bize yeni ilhamlarda bulunmuş oldu. Gelen takımlarımız bazen 2 ay Erciyes'te kalıyor. Bu da şehir ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor."

[Fotoğraf: AA]

Cıngı, bu yılki organizasyonların yoğunluğunun bir diğer nedeninin de Covid-19 salgını olduğuna dikkat çekti.

"Olimpiyatların Covid-19 nedeniyle 2021 yılına ertelenmesi, olimpiyatlar için puan toplamak isteyen yarışmacıların Erciyes'te bu yıl düzenlenecek yarışlara katılım talebini artırdı. Uluslararası kategoride puan toplamak isteyen tüm dünyadan takımlar Erciyes'teki yarışlara katılıp olimpiyatlar için puan toplamak durumunda. Geçtiğimiz yıl 17 ülkeden 25 bisiklet takımına yaz kampı için ev sahipliği yapmıştık. Bu yıl beklentimiz hem misafir edeceğimiz ülke sayısı bakımından, hem sporcu açısından hem de sporcuların kalış süresi açısından daha yüksek."