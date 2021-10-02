Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Goldplay" isimli atıyla Uğur Yılmaz birinci oldu. Uğur Yılmaz, "Cuba De Martinvast" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Siec Diamond Flying" isimli atıyla Ahmet Berk Başeğmez üçüncülüğü elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Engel atlama yarışmalarının son gününde 3 Ekim Pazar günü TBMM Kupası sahibini bulacak.