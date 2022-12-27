Oto tamirci, elektrikçi, yıkamacı, yedek parçacı, makine operatörü, bakkal, öğrenci ve memur ile güvenlik görevlilerinin de aralarında olduğu "Bilecik Hard Enduro" grubu, Ören köyü arazilerinde antrenman yaparak hem stres atıyor hem de gelecek yıl yapılacak enduro şampiyonalarına hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ali Baydaş, oto tamircisi olduğunu ve 2014 yılında bir arkadaşının teşvikiyle hobi olarak motokrosa başladığını söyledi.

Baydaş, başta 3-5 kişi olduklarını, zamanla sayılarının artmasıyla 28 kişiye ulaştıklarını belirtti.

"2018 yılında Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kapadokya'da yer alan Soğanlı Vadisi'nde Türkiye Enduro Şampiyonası'nda veteranlar sınıfında Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında Türkiye ikinciliğim var. 2020'de sakatlık geçirdim ve Türkiye şampiyonasına katılamadım."

[Fotoğraf: AA]

Baydaş, bu sporu gençlere sevdirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Motosiklet satıcısı ve ustası Mehmet Kazak ise 16 yıldır motokros sporu ile ilgilendiğini dile getirerek, grup üyeleriyle pazar günleri antrenman yaptıklarını aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Kazak, hafta sonunun gelmesini iple çektiklerini anlattı.

"Yeni etaplar bulup kendimizi geliştirmek istiyoruz. Gençlerimizi eğitiyoruz. Onlara motor sevdasını aşılamaya çalışıyoruz. Bizi seven geliyor, bir daha da bizden kopamıyor. 6 gün boyunca işlerimizde çalışıyoruz ve enerjimizi burada bırakıp tekrar hafta başında işimize devam ediyoruz. Bu sporun en güzel tarafı alkol ve sigaradan uzak tutuyor bizi. Çünkü devamlı dinç kalmak, kendini geliştirmek zorundasın. Kendini geliştiremezsen hep geriye doğru gidersin. Bütün gençlere tavsiye ederiz. Gelsinler, motorundan giyimine, eğitimine kadar her türlü desteği veririz. Yeter ki bize katılsınlar."

[Fotoğraf: AA]

Otomotiv yedek parçacı Gürkan Büberci de olabildiğince yeni, sağlam, yolda bırakmayacak motosikletleri tercih ettiklerini söyledi. Büberci, Türkiye genelinde çok sayıda enduro şampiyonasına katıldıklarına değindi.

"Bu ayrı bir spor. Yeni nesil motorların üzerinde durabildiğiniz sürece çıkamayacağınız yer yok. En zorlu parkurlara, en zorlu rampalara yeni nesil motorlarımızla çıkabiliyoruz."