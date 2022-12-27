Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel koşuya, subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Koşu sırasında askeri öğrenciler, dev Türk bayrağı taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Kara Harp Okulundan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir güzergahını takiben Anadolu Meydanı girişinde sona erdi.

[Fotoğraf: AA]