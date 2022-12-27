Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 15:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi
[Fotograf: AA]
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu yapıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geleneksel koşuya, subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri de katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Koşu sırasında askeri öğrenciler, dev Türk bayrağı taşıdı.
[Fotoğraf: AA]
Kara Harp Okulundan başlayan koşu, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir güzergahını takiben Anadolu Meydanı girişinde sona erdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Ankara
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