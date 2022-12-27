Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Turgutlu 7 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen koşuda 202 sporcu yarıştı.

Koşuda Elif Saruhan (Küçük Kızlar), Veli Özdemir (Küçük Erkekler), Hilal Çelik (Yıldız Kızlar), Burak Emre Süngü (Yıldız Erkekler), Berfin İnce (Genç Kızlar B), Mustafa Arslan (Genç Erkekler B), Ayten Bozkır (Genç Kızlar A), Hasan Yiğit Metin (Genç Erkekler A) birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, Turgutlu Belediyesi başkan yardımcıları Mithat Erdem, Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan tarafından verildi.