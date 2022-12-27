Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, final turu, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Akkuyu Nükleer AŞ NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets ve Mersin Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan'ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılışta, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, TSF Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen, Türkiye'nin önde gelen kadın satranççılarından "Kadın Büyükusta (WGM)" unvanına sahip Kübra Öztürk Örenli hazır bulundu.

Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Aydıncık ilçelerinde 10-18 Aralık'ta yapılan elemeleri başarıyla geçen 36 sporcu final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı.

Mersin bölgesinin genç satranç sporcuları arasında yapılan ilk özel bölge satranç şampiyonası ve bölgenin en büyük turnuvalarından biri olma özelliği taşıyan turnuvaya yaklaşık 800 sporcu katıldı.

İki ayrı kategoride ilk 3 belli oldu

Final müsabakalarında "8 Yaş ve Altı Kategorisi"nde şampiyonluğa Mersin'den Mert Şahin ulaşırken, ikinciliği Tarsus'tan Kaan Ege Kaya, üçüncülüğü ise Mersin'den Miraç Karakurt kazandı.

"12 Yaş ve Altı Kategorisi"nde Tarsus'tan Kayra Tamer Şen şampiyonluğu elde ederken, Silifke'den Yusuf Timuçin Şeyhanlı ikinci, Mersin'den Ilgın Deniz Eroğlu üçüncü oldu.

Turnuvanın şampiyonlarına ödül ve armağanlar takdim edilirken, organizasyonda yarışan en küçük sporcu Tarsus'tan Deniz Yaramış ise Akkuyu Nükleer'den özel bir ödül aldı. Ayrıca turnuvanın düzenlendiği ilçelere gönderilmek üzere satranç takımları ve satranç saatleri hediye edildi.

Tüm finalistler ve velileri için Akkuyu NGS şantiyesine özel bir ziyaret düzenledi. Katılımcılar iş güvenliği konusunda bilgi almalarının ardından saha turuna katıldı. Katılımcılara, farklı ülkelerden gemilerin nükleer santral için ekipman getirdiği Doğu Kargo Terminali ve dünyanın en güçlü paletli vinci Liebherr LR 13000 gösterildi.

İnşaat uzmanları çocuklara damperli kamyonlar, ekskavatörler, yükleyiciler gibi inşaat ekipmanlarının nasıl kullanıldığına dair bilgi verdi. Şirketin Akkuyu NGS Projesi kapsamında yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında sunum yapıldı.