Beşiktaş'tan muhteşem geri dönüş
Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta Fraport TAV Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig’in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaştı. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Ali Şansalan yönetti.
Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı maçta 3-2’lik skorla galibiyete uzandı.
Mücadelenin açılış golü 42. dakikada geldi. Wright, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla fileleri sarsarak ev sahibi ekibi skorda üstünlüğe taşıdı.
Bu golden 3 dakika sonra sahneye Veysel çıktı ve kırmızı-beyazlı ekip, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.
Beşiktaş ikinci yarıya hızlı başladı. 49. dakikada Rıdvan Yılmaz, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı bire indirdi.
65. dakikada Batshuayi, savunmanın hatasına araya girerek kaleci Boffin’i çalımladı ve durumu 2-2’ye getirdi.
Maçın 76. dakikasında Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından sert bir vuruşla konuk ekibi öne geçirdi.
Bu skorla Beşiktaş, 5 maç sonunda 13 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
4 puanlı Fraport TAV Antalyaspor ise 16. basamakta konumlandı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
11. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Nuri Şahin'in ortasına yükselen Veysel Sarı'nın kafa şutunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.
19. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
41. dakikada Rıdvan'ın sol kanattan ortasına uygun pozisyonda kale önündeki Montero'nun kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
GOL - 42. dakikada Antalyaspor öne geçti. Poli'nin pasında defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Wright'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.
GOL - 45. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'yı çıkardı. Fredy'nin solda kullandığı serbest vuruşta Veysel Sarı'nın kafa şutu sonrası top filelere gitti. 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 49. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Larin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Rıdvan Yılmaz'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1.
50. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Doğukan Sinik, topu uygun pozisyondaki Fredy'e bıraktı. Fredy'in sert şutunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
60. dakikada Pjanic'in ortası sonrası arka direkteki Larin'in kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonu takip eden Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kale çizgisi üzerinde Bünyamin Balcı uzaklaştırdı.
GOL - 65. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Boffin'e dönmek isteyen Fredy'nin hatalı geri pasında araya giren Batshuayi, kaleciyi geçtikten sonra topu ağlara gönderdi. 2-2.
GOL - 76. dakikada ceza sahası dışından Ghezzal'ın sert vuruşunda top kalecinin solundan filelerle buluştu. 2-3.
Karşılaşma, konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin (Dk. 83 Ufuk Akyol), Poli (Dk. 86 Hakan Özmert), Güray Vural, Fredy (Dk. 72 Crivelli), Mukairu (Dk. 83 Amilton), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 46 Doğukan Sinik), Wright
Beşiktaş: Mert Günok, Montero, N'Sakala, De Souza, Kenan Karaman (Dk. 46 Larin), Salih Uçan (Dk. 72 Oğuzhan Özyakup), Atiba, Mehmet Topal (Dk. 37 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk. 21 Pjanic), Gökhan Töre (Dk. 46 Ghezzal), Batshuayi
Goller: Dk. 42 Wright, Dk. 45 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 49 Rıdvan Yılmaz, Dk. 65 Batshuayi, Dk. 76 Ghezzal (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 14 Mehmet Topal, Dk. 66 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
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