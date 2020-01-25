Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim yeni hoca için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı ekibin, sportif direktörlüğe Mircea Lucescu'yu, teknik direktörlüğe ise eski oyuncusu Sergen Yalçın'ı getirmeyi planladığı kaydediliyor.

Rumen teknik adam, son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı. Sergen Yalçın'ın ise geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'la yolları ayrılmıştı.

İkili bir dönem Beşiktaş'ta birlikte görev yapmıştı

Beşiktaş'ın 100. kuruluş yıllında şampiyonluğa ulaştığı sezon Lucescu, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörülüğünü yapıyordu. O sezon siyah-beyazlı formayı giyen Sergen Yalçın da şampiyonlukta büyük bir rol üstlenmişti.