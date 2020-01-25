Beşiktaş'tan Lucescu-Sergen Yalçın planı
Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş yönetiminin, sportif direktörlüğe Mircea Lucescu'yu, teknik direktörlüğe ise Sergen Yalçın'ı getirmeyi planladığı belirtiliyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yönetim yeni hoca için kolları sıvadı.
Siyah-beyazlı ekibin, sportif direktörlüğe Mircea Lucescu'yu, teknik direktörlüğe ise eski oyuncusu Sergen Yalçın'ı getirmeyi planladığı kaydediliyor.
Rumen teknik adam, son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı. Sergen Yalçın'ın ise geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'la yolları ayrılmıştı.
İkili bir dönem Beşiktaş'ta birlikte görev yapmıştı
Beşiktaş'ın 100. kuruluş yıllında şampiyonluğa ulaştığı sezon Lucescu, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörülüğünü yapıyordu. O sezon siyah-beyazlı formayı giyen Sergen Yalçın da şampiyonlukta büyük bir rol üstlenmişti.
Etiketler: Beşiktaş Mircea Lucescu Sergen YalçınSon Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 00:19