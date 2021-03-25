Beşiktaş, önlem amaçlı Covid-19 testinden geçecek. Siyah beyazlılar, geçen hafta sonu evinde Fenerbahçe ile karşılaşmış ve ezeli rakibi ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sarı lacivertli ekipte derbinin ardından 5 futbolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine takıma test yapılmasına karar verildi. Siyah beyazlılar, milli takımlardaki 11 futbolcusunun ülkelerinde olacakları testleri de yakından takip edecek.

Futbolcular ve teknik heyette görev yapan isimlerde herhangi bir bulgu olmadığı öğrenildi. Testin, önlem amaçlı olduğu belirtildi. Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçı öncesinde de yeniden testten geçecek.

Diğer yandan teknik direktör Sergen Yalçın eksik oyuncular olmasına rağmen futbolcuların antrenman temposundan memnun.

Deneyimli çalıştırıcı, milli maçlar dolayısıyla verilen arada hazırlık maçı yapmayı düşünmüyor.

Derbinin ardından izin yapmayan siyah beyazlılar, hafta sonu izinli geçirecek.

