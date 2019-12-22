Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yılın son derbisinde Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ofisinde kulüp yöneticileri ile bir araya geldi. Derbideki hakem kararlarının tartışıldığı toplantı hakkındaki açıklama 23 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi.

"Hakem facialarıyla karşılaşmaktan bıktık"

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran yapılan toplantı ile ilgili TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'ye bizi iyi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz. Az önce başkanımız tüm yönetim kurulunu topladı ve ben de açıklama yapmak için programınıza bağlandım. Maddi değerlerin yukarı çıkabilmesi ve futbol barışının sağlanabilmesi için biz hep adalet istedik. Fakat bizim bu iyi niyetimiz hep yanlış değerlendirildi. Biz hakem hatalarıyla karşılaştığımızı sandık ama bu bir değil iki değil bu hakem fiyaskolarını hata olarak değerlendirmekten çıktık. Bize karşı oluşmuş bu hakem facialarıyla karşılaşmaktan bıktık. Yarın Ahmet Nur Çebi bir basın toplantısıyla açıklama yapacak. 3 penaltı pozisyonu var. VAR'a bile gidilmedi. Son hafta yaşadığımız hakem facialarını fiyasko olarak değerlendiriyoruz. Buna dur dememiz gerekiyor. Biz Beşiktaş'ın haklarını korumak için buradayız ve koruyacağız. Bakın futbol ilginç bir oyun. Bazen kötü oynarken de kazanabilirsiniz. Evet, bu akşam kötü futbol oynadık. Ancak biz kötü oynadık diye bunun biletini hakemler kesemez. Adaletsizce davranılamaz."

Beşiktaş'tan hakem kararlarına tepki

Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olduğu derbi maçın ardından siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yayımladığı görselle hakem kararlarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün twitter hesabından, Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği 3 pozisyonun fotoğrafının yer aldığı bir görsel paylaşıldı.

BU DÜZEN BÖYLE SÜRMEYECEK! pic.twitter.com/tujt4A2brD — Beşiktaş JK (@Besiktas) December 22, 2019

Kaynak: TRT Spor, İHA