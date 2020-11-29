Beşiktaş'tan derbi paylaşımları
Beşiktaş Kulübü, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yendikleri maçın ardından sarı-lacivertlilere göndermelerde bulundu.
Siyah-beyazlılar, sosyal medya hesabından maçın skor tabelasının fotoğrafını paylaşarak, "Algı değil olgu" ifadelerine yer verdi.
Maçın ardından Kadıköy "Beşiktaş" sesleriyle yankılanıyor. pic.twitter.com/R5W34o0uIG— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
Fenerbahçe'nin maç sonucu paylaşımını alıntılayan siyah-beyazlılar, 17 Nisan 2005'te yine Kadıköy'deki 4-3 kazandıkları maça gönderme yaparak, "dejavu" yazısını paylaştı.
İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası v2 pic.twitter.com/uYSa5zq550— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
Beşiktaş Kulübü ayrıca, soyunma odasında üstünde "Tekerrür", "3-4", "17 Nisan" ve "29 Kasım" yazan taktik tahtasının fotoğrafını paylaştı ve "İstanbul plakası değil, Kadıköy hatırası v2" ifadelerini kullandı.
D E J A V U. ¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/4mI53fIdMc— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
Siyah-beyazlılar son olarak oyuncuların soyunma odasındaki sevinç gösterilerinin görüntüsünü, "Maçın ardından Kadıköy 'Beşiktaş' sesleriyle yankılanıyor." yazarak paylaştı.
Algı değil olgu. @Fenerbahce pic.twitter.com/hcvTRoVFYJ— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
Ahmet Nur Çebi'den futbolculara kutlama
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup ettiği maçın ardından futbolcuları ziyaret etti.
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 mağlup eden futbol takımımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Çebi, derbide üstün bir performans ortaya koyan futbolcularımız ile teknik direktörümüz Sergen Yalçın ve teknik heyetimizi kutladı."
Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Futbol Takımımızı Kutladı— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 29, 2020
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