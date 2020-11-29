Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 23:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Erzurumspor'da Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da fatura teknik direktör Mehmet Özdilek'e kesildi.
Erzurumspor yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, son 6 maçtır da galibiyet yüzü görememişti.
Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.
Etiketler: Erzurumspor
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