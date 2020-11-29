Süper Lig'in 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak ligde üst üste 6. maçından da galibiyet çıkaramayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da fatura teknik direktör Mehmet Özdilek'e kesildi.

Erzurumspor yönetimi bugün yapılan toplantının ardından Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.

Erzurumspor, bu sezon ligde oynadığı 9 maçta yalnızca 2 galibiyet alabilirken, son 6 maçtır da galibiyet yüzü görememişti.

Deneyimli teknik adam ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yönetim yeni teknik direktör arayışlarına başladı.