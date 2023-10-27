Beşiktaş'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel bilet fiyatları

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren doğu-batı blokları 100, kale arkası ise 29 liradan satışa sunulacak.
"Büyük Beşiktaş taraftarını hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaş'ımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu'na davet ediyoruz."
Gaziantep FK Maçı Biletleri, Cumhuriyet Bayramı’na Özel Fiyatlarla Satışa Sunulacak— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2023
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