Beşiktaş'tan Cumhuriyet'in 100. yılına özel bilet fiyatları

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin 28 Ekim Cumartesi günü saat 11.00'den itibaren doğu-batı blokları 100, kale arkası ise 29 liradan satışa sunulacak.

"Büyük Beşiktaş taraftarını hem Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşamak hem de Beşiktaş'ımıza destek olmak için Tüpraş Stadyumu'na davet ediyoruz."