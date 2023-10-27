Türkiye 2026 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası ev sahipliğine aday oldu

türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Hentbol Federasyonu'na (EHF) 2026'nın ev sahibi olmak için başvuruda bulunuldu.

Türkiye'nin yanı sıra Çekya-Polonya ve Romanya-Slovakya da ayrı başvurularla şampiyonayı ortak düzenlemek için talip oldu.

Türkiye'nin adaylık dosyasında maçların oynanacağı şehirler ise Ankara, Antalya ve İstanbul olarak belirlendi. Grup maçlarından sonra finallerin ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacağı dosyaya eklendi.

EHF İcra Komitesi, bu yılın sonuna kadar adaylık dosyalarını inceleyecek ve ev sahibini 27 Ocak 2024'te Almanya'nın Köln şehrindeki toplantısında açıklayacak.