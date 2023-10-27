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Spor
AA 27.10.2023 14:15

Ampute milli futbolcular dairelerine kavuştu

2017 yılında Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına Ağaoğlu Şirketler Grubu tarafından hediye edileceği açıklanan Ağaoğlu Çekmeköy Park'taki evler, törenle teslim edildi.

Ampute milli futbolcular dairelerine kavuştu

Ağaoğlu Çekmeköy Park'ta düzenlenen teslim törenine, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu ile 2017 yılında Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ile oyuncuları katıldı.

Törende konuşan Ali Ağaoğlu, Ampute Milli Futbol Takımı'nın 2017 yılında büyük bir başarı kazandığını dile getirdi.

"Millilerimiz elde ettikleri başarıyla Türkiye'nin gururu olmuştu. Onlara birer daire sözü vermiştik. Bugün de proje bitti ve evlerini teslim edeceğiz. Bunun da Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelmesi çok anlamlı oldu. Türkiye'nin her alanda başarılı olma mecburiyeti var. Ampute Milli Futbol Takımı bunu başardı. Ata'mıza borcumuz var. Başarılı olmak durumundayız. Ben başarılarının devamını diliyorum. Allah güle güle oturmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun."

Ampute milli futbolcular dairelerine kavuştu

Osman Çakmak da 2017 yılında elde ettikleri şampiyonlukla ülkenin gündemini değiştirdiklerini anlattı.

"Biz o dönemde sadece Türkiye değil, Avrupa ve dünyanın da gündemini değiştirmiştik. Sonrasında ikinci Avrupa şampiyonluğu geldi. Şampiyon olduğumuz gün koridordayken Ali Bey aradı, 'Tüm çocuklara ev vereceğim.' dedi. 'Biz de pes etmeyeceğiz, devam edeceğiz dünya şampiyonluğu eksik.' demiştik. Aynı azimle 2022 yılında da Dünya Kupası'nı kazandık. Şahsım, arkadaşlarım ve onların aileleri adına Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Osman Çakmak ve 13 futbolcuya, dairelerin tapu senetleri verildi.

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