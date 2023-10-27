Dağcılık tutkunu Niğde Valisi Cahit Çelik 20 yıldır zirvelere tırmanıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Çelik, ortaokul ve lisede atletizmle ilgilendi.

Yusufeli Kaymakamlığı döneminde ilk kez tırmanış yaparak Kaçkar Dağı'nın zirvesine çıkan Çelik'te, dağcılık zamanla tutkuya dönüştü.

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'nin birçok dağında zirve tırmanışı gerçekleştiren Çelik, aynı zamanda lisanslı olarak rafting ve dalgıçlık yapıyor, zaman zaman da yamaç paraşütüyle tandem uçuşu gerçekleştiriyor.

Niğde Valiliği görevine bu yıl ağustos ayında atanan Cahit Çelik, dağcılık aşkının Türkiye'nin dördüncü yüksek dağı Kaçkar'a tırmanmasıyla başladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Cilo Dağı'na da tırmanmak istiyor

Çelik, görevi süresince Kaçkar Dağı'nda 4 kez zirve tırmanışı yaptığını anlattı.

"Ülkemizin önemli dağlarına da tırmanış yapma imkanım oldu. Türkiye'nin 5 bin 137 rakımla en yükseği Ağrı Dağı'na geçen sene 15 Temmuz'da zirve yaptık. 4 bin 58 rakımla Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı Süphan'a 2019'da tırmandım. Aladağlar'daki Demirkazık zirvesine de geçen sene 19 Mayıs'ta, Erciyes Dağı'na 2020'de tırmandım. Türkiye'de bilinen zirveler içerisinde tırmanış yapmadığım Cilo Dağı var. Ona da bu sene niyetlenmiştik ama nasip olmadı. İnşallah o da nasip olur."

Çelik, Aladağlar'ın dağcılık açısından çok önemli potansiyelinin bulunduğuna dikkati çekerek, burada 3 bin 700 rakımın üzerinde 7 zirvenin olduğunu aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Dağcılık, dalış, rafting ve yamaç paraşütüne ilgi duyuyor

Aladağlar'ı dağcılık faaliyetleri açısından Türkiye'nin gündemine getirecek projeler yapacaklarına işaret eden Çelik, "Aladağlar farklı tırmanış rotaları, zorluk dereceleriyle Türkiye'deki en iyi potansiyele sahip." dedi.

Çelik, dağcılığın yanı sıra başka ekstrem sporlara da ilgi duyduğunu dile getirdi.

"Dalış yapıyorum, iki yıldız dalgıcım. Özellikle bana dalış eğitimi veren Tahsin Ceylan ve Mahmut İğde hocama da teşekkür ediyorum. Onların vesilesiyle Akdeniz'de özellikle Keldağ koylarına dalış yaptım. Aynı zamanda yamaç paraşütü de yaptım."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Türkiye'ye ve dünyaya Aladağlar'ı tanıtacağız"

Vali Çelik, Yusufeli'nde raftingle ilgilendiğini, lisanslı rafting sporcusu olduğunu, bölgede rafting ve kano kulübü kurduklarını, yetişen sporcuların önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Çelik, dağcılığın önemli bir spor olduğunu vurguladı.

"Niyetim buradaki çocuklarımıza dağcılığı sevdirmek. Dağcılığın tırmanış anlamında olimpik bir dalı da var. İnşallah buradan yetiştireceğimiz çocuklarımız hem Türkiye'de hem de dünyada bu sporda bize madalyalar kazandırır. Niğdeliler de aslında Aladağlar'ı çok bilmiyor. Öncelikle Niğde merkezde oturan çocuklarımızı bu milli parka getirip burayı tanıtmak istiyoruz. Akabinde de inşallah Türkiye'ye ve dünyaya Aladağlar'ı tanıtacağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Spor yapmam akademik başarıma engel olmadı"

Vali Çelik, ortaokul ve liseyi birincilikle bitirdiğini, il birincisi olarak üniversiteye girdiğini belirtti.

"Bunların yanında her zaman spor da yaptım. Spor yapmam akademik başarıma engel olmadı, hatta bu anlamda beni motive etti. İdarecilik açısından da hafta sonu sporumuzu yapıyoruz. İnsan spor yapmak istediği zaman ona vakit ayırabilir. Ben olabildiğince hem kendim hem çocuklarım için vakit ayırıp sporla ilgilenmeye çalışıyorum."