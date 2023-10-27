Alanyaspor ile Sivasspor 13. kez karşılaşacak

Alanya OBA Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

İki takım, Süper Lig’de 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 karşılaşmada Sivasspor 5 kez galip gelirken, Antalya temsilcisi de 3 kez bu sevinci yaşadı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Yiğidolar, rakip fileleri 13 defa havalandırırken, kalesinde de 12 gol gördü.

Alanya’da oynanan 6 karşılaşmada Sivas ekibi, rakibine karşı 2 galibiyet elde ederken, 2 maç ise Alanya’nın galibiyeti ile sona erdi. 2 karşılaşmada da taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında mücadele etmiş ve Akdeniz temsilcisi maçı 3-0 kazanmıştı.