Milli eskrimciler Irak ve Avusturya’da piste çıkacak

Irak’ın başkenti Bağdat'ta düzenlenecek Satellite Turnuvası’nda erkekler kılıç kategorisinde Enver Yıldırım ve Adem Doruk Küpeli, piste çıkacak.

Avusturya’nın Klagenfurt kentinde düzenlenecek Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda da ise Baturalp Aldemir, Kadir Mert Buran, Mehmet Ilgar Ceviziçi, Ata Erbay, Boğaçhan Erdemir, Hilmi Doruk Erdoğan, Telat Ulaş Ergün, Doruk Erolçevik, Yiğit Garip, Toprak Çağın Giray, Rüzgar Kalender, Alaz Güney Karakaş, Kaan Kılıç, Mert Ahmet Koç, Bartu Ömerbaş, Göksu Mert Oran, Ege Sezer, İskender Yiğit Tiftik, Engin Deniz Yılmaz, Tibet Toros Zara, Elmira Ataş, Mina Bodur, Zülal Can, Berra Canbolat, Defne Caner, Nisan Dinçel, Karin Durmuş, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Öykü İğdelipınar, Ceylin İsaoğlu, Fahriye Elif Korkmaz, Kayra Naz Özcan, Damla Öztürk, Tuğsem Recepoğlu, İlke Taşbaş, Yasemin Toktaş, Beren Ünal, Elif Yalçın ve Yağmur Yurttaş milli formayı giyecek.