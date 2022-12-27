Beşiktaş 2022 yılını galibiyetle kapatmak istiyor.

Gaziantep'te oyuncularının genel olarak isteğinden memnun kalan teknik direktör Şenol Güneş'in, Adana Demirspor maçı 11'inde bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

Deneyimli çalıştırıcının, sol bekte Masuaku'yu, orta sahada da Salih'i oynatmayı düşündüğü belirtildi. Şenol Güneş'in, N’Koudou ile Redmond arasında ise henüz tercih yapmadığı kaydedildi.

Diğer yandan Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ancak fiziksel olarak takımın gerisinde olduğu için Gaziantep deplasmanında oynamayan Josef De Souza’nın durumu belirsizliğini koruyor.

Tecrübeli futbolcunun, Adana Demirspor maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak son taktik antrenmandan sonra netlik kazanacak.