Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
[Fotograf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Trabzonspor, HangiKredi Ümraniyespor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor ve Gaziantep FK'nin çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.
Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu ile Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın da disipline gönderildi.
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