Başakşehir ile Antalyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti.

Başakşehir üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Deniz Türüç ile 66. dakikada Aleksic kaydetti.

Dünya Kupası arası sonrası ligde ikinci galibiyetini alan Medipol Başakşehir 30 puana yükseldi. Ligde Dünya Kupası arası sonrası üst üste ikinci yenilgisini alan Fraport TAV Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

[Fotoğraf: AA]

Aleksic son 4 maçta 3. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Sırp oyuncusu Danijel Aleksic, Antalyaspor karşısında da golünü attı ve ligdeki son 4 maçta 3. kez gol atma başarısı gösterdi.

Başakşehir'in Hatyaspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta 1 gol atan Aleksic, Galatasaray maçını boş geçtikten sonra Ümraniyespor ve Antalyaspor karşısında da gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükselten Aleksic, Ndayishimiye ile birlikte takımın ligde en golcü iki oyuncusundan biri konumuna yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

Deniz Türüç 3. golünü ulaştı

Medipol Başakşehir'i, Antalyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Deniz Türüç, bu sezon ligde üçüncü kez gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Berkay Özcan'ın yerine oyuna dahil olan Deniz, 57. dakikada fileleri havalandırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Mahmut Tekdemir cezalı

Medipol Başakşehir'in Antalyaspor ile oynadığı maçta sarı kart gören Mahmut Tekdemir, bu sezon 4. sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Mahmut, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan kullandığı kornerde, Başakşehir savunmasında Ndayishimiye'nin ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topu önünde bulan Bünyamin Balcı'nın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 57. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç, açısını düzeltip ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı. 1-0

GOL - 66. dakikada ev sahibi takım ikinci golünü buldu. Sol kanattan Lima'nın altıpas içine yaptığı ortada kaleci Muhammed topu elinden kaçırdı. Kale ağzında meşin yuvarlağı önünde bulan Aleksic, topu ağlara yolladı. 2-0

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 2-0 kazandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Süleyman Özay.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Lima, Serdar Gürler (Dk. 69 Szysz), Aleksic (Dk. 85 Keny), Berkay Özcan (Dk. 46 Deniz Türüç), Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Chouiar (Dk. 69 Nzaba), Okaka (Dk. 79 Traore).

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Cemali Sertel, Bünyamin Balcı (Dk. 77 Floranus), Kudryashov, Ömer Toprak, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Hakan Özmert), Ufuk Akyol, Wright, Adriano (Dk. 69 Fredy), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Erkan Eyibil), Ghacha (Dk. 27 Larsson).

Sarı kartlar: Dk. 33 Mahmut Tekdemir, Dk. 82 Duarte (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Bünyamin Balcı, Dk. 88 Kudryashov (Fraport TAV Antalyaspor)

Goller: Dk. 57 Deniz Türüç, Dk. 66 Aleksic (Medipol Başakşehir)

Alfons Groenendijk: Geçen maçlardan ders çıkarılmayan hatalar zinciri yaşadık

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Yine geçen maçlardan ders çıkarılmayan hatalar zinciri yaşadık diyebilirim. Buraya eksik oyuncularla geldik ama bu mazeretlerin arkasına sığınmıyoruz. Yeterli oyuncu grubuna sahibiz, böyle durumlarda diğer oyuncularımıza forma şansı doğruyor, bunu iyi kullanmalıydılar."

Antalyaspor Teknik Sorumlusu, ilk 60 dakikada takım savunmasını iyi yaptıklarını aktardı.

"Çok pozisyona giremedik, girdiklerimizi değerlendiremedik. Oyuna sonradan giren Deniz Türüç'ü ben de biliyorum, oyuncularımıza da söylemiştik. Solak bir oyuncu, sol ayağına şut imkanı vermemeliydik. Soluna aldığında kapatamadık ve 30 metreye yakın mesafeden gol yedik, bu da mağlubiyete sebep oldu. Bu durumdan çıkmamız gerekiyor. Burada oyuncu grubuna inanıyoruz ama gerçekleri saklayamayız, yapılan hataları onlara söylememiz gerekiyor. Gol atıp kazanmalıyız, bu durumdan çıkışımız ancak böyle olur."

Groenendijk, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Houssam Ghacha'nın durumu hakkında konuştu.

"Ghacha, maalesef formda olan bir oyuncumuzdu, sakatlandı ve çıkmak zorunda kaldı. Yarın kontrolden sonra durumu netleşir. Sanırım hamstring ile ilgili sakalık yaşadı, umarım uzun süreli bir sakatlık olmaz."