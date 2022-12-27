Ümraniyespor Ankara'da sevindi
HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nu 2-1 yendi.
MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor, Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetti.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 9. ve 55. dakikalarda Avounou kaydetti. MKE Ankaragücü'nün tek golünü ise 2. dakikada Zahid attı.
Süper Lig'de ikinci galibiyetini deplasmanda alan HangiKredi Ümraniyespor puanını 10'a yükseltti. Ligde 5 maç sonra yenilen MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.
Öte yandan MKE Ankaragücü'nde Tolga Ciğerci maçın 65. dakikasında sarı kart görerek, gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - Müsabakaya etkili başlayan MKE Ankaragücü 2. dakikada golü buldu. Malcuit'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Zahid, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
GOL - 9. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Popov'un pası sonrası topla ceza sahasına hareketlenen Avounou, kalecinin ayaklarının altından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
13. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Malcuit, topu dışarıya çıkardı. Müsait pozisyondaki Zahid'in yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
35. dakikada Ümraniyespor ikinci gole yaklaştı. Umut Nayir'in sağ kanattan yerden ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Del Valle'nin şutunda, savunmaya çarpan top direkten döndü.
41. dakikada Sowe topu tek pasla Tolga Ciğerci'nin önüne bıraktı. Tolga'nın ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu ayaklarıyla çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
GOL - 55. dakikada konuk ekip öne geçti. Geraldo'nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza yayında topla buluşan Avounou'nun şutunda, Tolga Ciğerci'ye de çarpan meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 1-2
79. dakikada Marlon'un sol kanattan ortasında Zahid'in ceza sahasında dokunduğu top yandan dışarı çıktı.
84. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzun pasında savunma arkasına sarkan Chatzigiovanis'in vuruşunda top auta gitti.
Karşılaşma, HangiKredi Ümraniyespor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Hakan Yemişken, Candaş Elbil
MKE Ankaragücü: Bahadır Güngördü, Yasin Güreler (Dk. 61 Marlon), Mujakic, Malcuit (Dk. 86 Oğuz Ceylan), Radakovic, Moreira (Dk. 61 Taylan Antalyalı), Zahid, Tolga Ciğerci, Emre Kılınç (Dk. 56 Beridze), Jese (Dk. 61 Chatzigiovannis), Sowe.
HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Onur Atasayar, Glumac, Popov, Sackey, Serkan Göksu (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Avounou (Dk. 88 Mrsic), Santos, Umut Nayir, Valle (Dk. 46 Bettaieb), Geraldo (Dk. 81 Gheorghe).
Goller: Dk. 2 Zahid (MKE Ankaragücü), Dk. 9 ve 55 Avounou (HangiKredi Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Glumac, Dk. 45+4 Serkan Göksu, Dk. 52 Geraldo, Dk. 57 Sackey (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 65 Tolga Ciğerci (MKE Ankaragücü)
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