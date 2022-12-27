Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen koşuda 237 sporcu, İstiklal Caddesi ile Valilik binası arasındaki etapta mücadele etti.

Koşuda Azra Selin Sert (küçük kızlar), Arda Gümüş (küçük erkekler), Yağmur Erkan (yıldız kızlar), Ahmet Serdar Balta (yıldız erkekler), Baran Yalçın (genç erkekler) ve Burak Çağdaş (büyük erkekler) kategorilerinde birinciliği elde etti.​​​​​​​

Dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman tarafından verildi.​​​​​​​