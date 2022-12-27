Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Icardi saha çalışmalarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Sivas'a gidecek.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı.
Etiketler: Galatasaray
Son Haberler
- 17:08
- 17:04
- 17:01
- 16:50
- 16:42
Sıradaki Haber
Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Kayseri Erciyes'te düzenlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz