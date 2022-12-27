Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman, orta ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Sivas'a gidecek.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Mauro Icardi de saha çalışmalarına başladı.