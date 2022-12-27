23 yaşındaki Sefa Kınalı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Trabzonspor altyapısında futbola başlayan ve burada profesyonelliğe geçiş yapan Kınalı, daha sonra 1461 Trabzon, Tuzlaspor ve Altınordu takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kınalı, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmada görev yaptı.

Brezilyalı oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Santos Futbol Kulübü'nün altyapısında futbola başlayan Alex Souza, 2021-2022 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu.

Burada 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 9 kez fileleri havalandırdı. Alex Souza, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

Öte yandan, kulübün profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan Gökhan Karadeniz ve Guy Serge Yameogo'nun sözleşmeleri ise karşılıklı anlaşılarak feshedildi.



