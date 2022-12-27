Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Efes Furkan Haltalı'yı kiraladı
[AA arşiv]
Anadolu Efes Basketbol Takımı, Beşiktaş Emlakjet'te forma giyen Furkan Haltalı'yı kiralık olarak renklerine bağladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, pivot pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta forma giyen Furkan Haltalı, 5.7 sayı ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
Türk pivot Furkan Haltalı, sezon sonuna kadar kiralık olarak Anadolu Efes'te!— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 27, 2022
Ailemize hoş geldin Furkan! #HouseOfBlue #BenimYerimBurası pic.twitter.com/77wrjqIXp0
Etiketler: Anadolu Efes Transfer Haberleri
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