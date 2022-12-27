Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, pivot pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta forma giyen Furkan Haltalı, 5.7 sayı ve 3.8 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.