Galatasaray'ın genç futbolcusu Mathias Ross, Danimarka basınına konuştu.

Sözleşme sürecinde 36 saat boyunca uyuyamadığını belirten Ross, İstanbul'a geldiğinde kulübe olan tutkunun büyüklüğünü anladığını söyledi.

21 yaşındaki savunmacı, havalimanında taraftarlar ve basın tarafından karşılanmasından dolayı çok mutlu olduğunu da belirtti.

Kadroya katılan yeni transferlerle birlikte bir tanıtım videosunda yer alan Ross; Juan Mata ve Mauro Icardi ile bir arada olmayı, "Eğlenceli bir deneyim olarak" niteledi.

Danimarkalı futbolcu, "Türkiye'de futbol her şeydir ve Galatasaray ülkenin en büyük kulübü" ifadelerini de kullandı.