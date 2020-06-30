Beşiktaş, transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Yönetimin önceliği, Gökhan Gönül.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek deneyimli oyuncunun temsilcisi Ahmet Bulut ile önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek.

Teklif edilen ekonomik şartların kabul edilmesi durumunda Gökhan Gönül ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Ahmet Bulut’un, Gökhan Gönül ile ilgili yurt içi veya yurt dışından herhangi bir takımla görüşmediği, tecrübeli oyuncunun geleceği hakkındaki kararı Beşiktaş ile masaya oturduktan sonra verecekleri öğrenildi.

Nika Ninua gündemde

Kadrosunu güçlendirmek için de arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Dinamo Tiflis forması giyen 21 yaşındaki Nika Ninua’yı gündemine aldı.

Orta sahada iki yönlü oynayabilen Gürcü futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek.

Yaklaşık 500 bin euroluk bonservis bedeliyle bu transferi bitirmeyi düşünen yönetici Erdal Torunoğulları, Sergen Yalçın’ın onay vermesi halinde temaslarını sıklaştıracak.