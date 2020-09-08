Haber Giriş: Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Mirin ve Douglas kadro dışı
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta Douglas ve Nicolas Isimat-Mirin kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'ta Fransız stoper Nicolas Isimat-Mirin ve Brezilyalı sağ bek Douglas kadro dışı bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre kadro dışı bırakılarak kendilerinden takım bulması istenen iki oyuncu, çalışmalarını takımdan ayrı başka bir sahada sürdürecek.
Etiketler: Beşiktaş Douglas Nicolas Isimat-MirinSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 11:49
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